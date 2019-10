16 ottobre 2019- 15:01 Siria: Bernini, 'Ue ipocrita e imbelle'

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Non vedo in giro bandiere arcobaleno che sventolano o indignate manifestazioni pacifiste contro il nuovo massacro del popolo curdo. Del resto, i nostri partigiani della pace hanno sempre, storicamente, avuto una predilezione per la difesa delle dittature, fossero l’Unione sovietica o il regime di Saddam. I curdi che hanno combattuto contro l’Isis per preservare la nostra libertà non rientrano evidentemente in questa orribile lista. Ma quello che sconcerta di più è la posizione dell’Europa, ipocrita e imbelle, e del governo italiano che contrabbanda l’embargo non retroattivo delle armi alla Turchia come una misura sufficiente per rispondere a questo scempio dei diritti". Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Fi al Senato. "Un embargo efficace -aggiunge- deve necessariamente comprendere anche i vecchi contratti, visto che stiamo consegnando altri cannoni ad Erdogan, altrimenti il decreto annunciato da Di Maio sarà solo una beffa, anzi una truffa".