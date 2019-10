16 ottobre 2019- 16:17 Siria: Conte ricorda attivista curda Hevrin Khalaf, lungo applauso Aula Camera

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in un passaggio delle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre, parlando della guerra in Siria ha nominato l'l’attivista curda Hevrin Khalaf, barbaramente uccisa la settimana scorsa. Immediato è scattato il lungo applauso dell'emiciclo di Montecitorio.