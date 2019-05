22 maggio 2019- 18:10 Siria: Conte, 'su Sandrini sinergia intelligence, polizia giudiziaria e Farnesina'

Roma, 22 mag. (AdnKronos) - "Il connazionale Alessandro Sandrini è stato liberato al termine di un’articolata attività condotta, in territorio estero, in maniera coordinata e sinergica dall’intelligence italiana, dalla polizia giudiziaria e dall’unità di crisi del Mae". E' quanto si legge in una nota del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.