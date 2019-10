15 ottobre 2019- 21:41 **Siria: Fico, 'Europa troppo timida'**

Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "Da parte mia da molto tempo, e non dalle ultime vicende, va tutta solidarietà alla popolazione curda. L'Europa è troppo timida in politica estera. Lo dicevo con la Libia e lo ripeto oggi. Se l'Europa non avrà questa capacità in politica estera avremo consessi deboli". Lo dice il presidente della Camera, Roberto Fico, a Cartabianca.