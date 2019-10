17 ottobre 2019- 17:51 Siria: Lusetti, (Alleanza Coop), 'si fermino subito operazioni militari'

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Condividiamo le parole del Presidente Mattarella che ha espresso la condanna e la preoccupazione dell’Italia per l’offensiva militare della Turchia contro i curdi che sta provocando vittime e gravi sofferenze tra i civili e rischia di ridare fiato al terrorismo dell’Isis". Ad affermarlo è Mauro Lusetti, il presidente dell’Alleanza delle Cooperative, anche a nome dei Copresidenti Maurizio Gardini e Giovanni Schiavone."Prima che la drammatica crisi umanitaria in atto, con numerose vittime civili e migliaia di profughi che abbandonano le loro città, raggiunga le dimensioni di una tragedia -sottolinea Lusetti- è necessario che le istituzioni internazionali, oltre ad annunciare sanzioni e l’interruzione di forniture militari, mostrino maggiore determinazione nel perseguire una soluzione diplomatica ed assumano iniziative concrete per fermare subito le operazioni militari ed ottenere il ritiro delle forze militari turche dal territorio siriano".