11 ottobre 2019- 16:38 Siria: Mattarella, Ue non protagonista ma paga conseguenze crisi (2)

(AdnKronos) - "Tutto questo -ha ribadito Mattarella- va fatto superando resistenze, gelosie, sguardi al passato, perché in questo mondo di giganti l'Europa altrimenti resterà marginale come la crisi siriana sta ancora una volta in queste ore dimostrando".