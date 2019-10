12 ottobre 2019- 16:14 Siria: Pisapia, 'Ue condanni attacco, 60 firme eurodeputati'

Roma, 12 ott. (AdnKronos) - "Alla notizia dell'attacco militare turco contro le Forze Democratiche Siriane nel Rojava abbiamo dato vita al "Gruppo di amicizia curda" all'interno del Parlamento Europeo per contrastare con forza e fermezza un’aggressione che rischia di trasformarsi in un vero massacro di bambini, donne e uomini". Lo scrive Giuliano Pisapia su Fb. "In poche ore oltre 60 deputati europei (e altri se ne aggiungeranno nei prossimi giorni) hanno chiesto al Parlamento europeo e alla Commissione europea non solo di condannare al più presto e con assoluta fermezza l'attacco di Recep #Erdogan ma anche di imporre pesanti sanzioni economiche e diplomatiche alla Turchia". "Non dimentichiamo, e non possiamo dimenticare, che l'Unione europea ha collaborato con la Forze Democratiche contro Daesh e che facciamo parte della stessa coalizione militare contro lo Stato islamico. #StopErdogan", conclude.