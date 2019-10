18 ottobre 2019- 12:27 Siria: Renzi, 'Leopolda in collegamento con Kobane, voce a giovani curde'

Roma, 18 ott. (Adnkronos) - Alla Leopolda, che apre i battenti a Firenze, "mostreremo stasera delle terribili foto di quella contro i curdi. E ci collegheremo con Kobane per parlare con alcune meravigliose ragazze curde che stanno combattendo contro l’allucinante aggressione turca. Perché è inutile parlare di futuro se non difendiamo chi ha lottato per la nostra libertà contro gli estremisti dell’ISIS e oggi viene sacrificato dalla colpevole latitanza dell’Occidente. La Leopolda chiama Kobane e dice chiaramente che l’Europa deve fare molto di più per fermare questo massacro". Così Matteo Renzi, nel tradizionale appuntamento della Enews.