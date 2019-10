17 ottobre 2019- 14:14 Siria: Trevisani (Jiacc), 'Italia ha carte per partecipare a ricostruzione'

Milano, 17 ott. (Adnkronos) - Una delle migliori opportunità di business in Medio Oriente in questo momento è la partecipazione alla ricostruzione della Siria, devastata da anni di guerra. E l'Italia, con le competenze delle sue imprese, può avere un ruolo importante. Lo afferma Cesare Trevisani, presidente della Jiacc, la Camera di commercio italo-araba, parlando con l'Adnkronos a margine del Forum Italo Arabo, in corso a Milano. Fra le opportunità nella regione ci sono "i grossi investimenti per la ricostruzione della Siria, a cui tutti sono interessati, e l'Italia se la può giocare benissimo per le sue competenze nelle emergenze, nelle infrastrutture, nel settore sanitario e nell'agroindustria", spiega Trevisani. Al momento lo stato di salute delle relazioni commerciali fra l'Italia e i Paesi arabi del Medio Oriente e del Nord Africa "è buono, compatibilmente con la situazione e i problemi di carattere geopolitico che si sono venuti a creare in alcune zone del mondo arabo, come Turchia, Siria e Yemen".