17 ottobre 2019- 14:14 Siria: Trevisani (Jiacc), 'Italia ha carte per partecipare a ricostruzione' (2)

(Adnkronos) - Un Paese su cui l'Italia può puntare è la Giordania, ospite d'onore, assieme al Qatar, di questa edizione del Forum. "E' un Paese stabile, con ottime relazione con i suoi vicini, che può essere un'occasione per stabilire joint venture fra le italiane e giordane, anche per operare nei Paesi limitrofi". E la Giordania, continua il presidente della Jiacc, "è molto ricettiva nelle relazioni con le piccole e medie imprese". Da parte sua "il sistema Italia è attrezzato per poter operare", nell'area, "si tratta solo di mettere in moto la macchina. La cabina di regia è uno strumento sicuramente valido, l'importante è che decida di accendere un focus su quest'area perché ci sono delle grandi opportunità, in particolare sulla Giordania", conclude.