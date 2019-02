22 febbraio 2019- 17:19 Sirti: Orlando, 'preoccupanti i numeri sugli esuberi'

Palermo, 22 feb. (AdnKronos) - "Anche se mancano cifre esatte sugli esuberi previsti, i numeri circolati fino ad oggi sono sicuramente preoccupanti soprattutto perché si tratta di erosione della forza lavoro in un settore strategico come quello delle infrastrutture per la telecomunicazione. Anche per questo, l'Amministrazione comunale sta seguendo l'evolversi della situazione con attenzione e auspica che non vi siano tagli della portata di quelli annunciati". Lo ha dichiarato il sindaco di Palermo Leoluca Orlando.