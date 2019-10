7 ottobre 2019- 12:31 Sirti: sindacati 'azienda nega assemblea', a Carini un'ora di sciopero (2)

(AdnKronos) - "Da tempo - aggiungono Foti, Romano e Agnello - con l'azienda i rapporti sindacali sono particolarmente tesi e conflittuali. L'accordo che prevede i contratti di solidarietà già penalizza fortemente i lavoratori con cifre che vanno dai 200 ai 400 euro di perdita. E, come se non bastasse, giunge voce che l'azienda abbia dato in subappalti alcune lavorazioni. Abbiamo invitato l'azienda, attraverso il responsabile di Sicilia e Calabria, a non fare ricorso ai subappalti. Ma se dovesse essere accertata questa condizione, per tutelare i lavoratori siamo pronti a intraprendere le azioni necessarie di lotta e a denunciare il fatto alle istituzioni competenti".Il 10 a Roma si riunirà il coordinamento nazionale del sindacato di Sirti. "In quella data - concludono - sarà discusso anche quanto sta accadendo alla Sirti di Carini".