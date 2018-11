12 novembre 2018- 12:51 Sita: acquisisce Mexia Interactive (2)

(AdnKronos) - "Sita - prosegue Dalibard - è fortemente focalizzata su questo mercato, in cui possiamo offrire un valore reale. Con l'acquisizione di Mexia rafforzeremo il nostro portafoglio di servizi aeroportuali, fornendo ai nostri clienti analisi predittive automatizzate e una gestione dettagliata dei flussi di passeggeri in tutto l'aeroporto". "La nostra tecnologia rivoluzionaria - commenta Glenn Tinley, presidente di Mexia - si integra senza intoppi alle soluzioni di SITA per la gestione di operazioni aeroportuali e passeggeri: Airport Management, Passenger Flow Management, AirportPulse. Siamo entusiasti degli ulteriori vantaggi che i nostri clienti ricaveranno dai servizi di SITA e a nostra volta consentiremo a SITA di offrire valore aggiunto ai suoi clienti”. Sita è impegnata a sviluppare ulteriormente le soluzioni Mexia per accrescere il proprio portfolio, compresa l'applicazione dell’expertise su Intelligenza Artificiale e data science maturata dal team di ricerca di Montreal. Sita continuerà a fornire supporto globale a tutti i clienti esistenti e futuri di Mexia.