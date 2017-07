SITA: SERGIO COLELLA NOMINATO PRESIDENTE PER L'EUROPA

14 luglio 2017- 17:43

Roma, 14 lug. (AdnKronos) - Sergio Colella è il nuovo presidente per l’Europa di Sita, la società di comunicazione e di soluzioni IT nel trasporto aereo. Con l'obiettivo di rinnovare la direzione strategica per la regione, Colella, che riporterà al ceo Barbara Dalibard, sarà basato a Ginevra, in Svizzera, e farà parte dell’Executive Team. Colella approda in Sita da HP, dove è stato vice presidente e general manager di HP Enterprise Services EMEA South. Prima di entrare in HP, Colella ha lavorato in Accenture, dove ha svolto l’incarico di Managing Partner in carica per la divisione Automotive, Industrial Equipment, Infrastructure & Transportation per l’Europa e l’America Latina (EALA). Colella arriva in Sita con una vasta esperienza nella gestione di trasformazioni IT internazionali complesse, su larga scala, maturata in aziende leader in diversi settori industriali in Europa.“Dato che stiamo rimodellando Sita, è importante - dichiara il ceo Dalibard - che introduciamo, dove opportuno, nuovi talenti con prospettive innovative, che alimentino il nostro successo futuro. Sergio porta in Sita una ricca esperienza nella gestione di grandi progetti di trasformazione IT. Il suo entusiasmo e le sue nuove visioni saranno importanti per guidare la prossima fase della crescita di Sita”. “Quando si parla di un’impronta davvero globale e di servizi differenziati per l’industria, Sita - dichiara Colella - propone un’offerta di notevole valore ai suoi clienti, in tutto il settore del trasporto aereo. Sono contento di entrare in Sita e felice di aiutare a guidare la nostra società in questa nuova fase di crescita”.