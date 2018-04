28 aprile 2018- 18:33 Siviglia, esonerato Montella

Siviglia, 28 apr. - (AdnKronos) - Vincenzo Montella non è più l'allenatore del Siviglia. Lo annuncia il club andaluso sul suo sito ufficiale. Al posto del tecnico napoletano arriva Joaquin Caparros. Montella paga il trend negativo delle ultime nove partite senza vittoria, con cinque sconfitte e quattro pareggi. In 4 mesi sulla panchina del Siviglia, il tecnico italiano ha raccolto in totale 11 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte.