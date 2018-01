SKY: 21ST CENTURY FOX, DELUSI DA CONCLUSIONI AUTORITà GB SU PLURALISMO

23 gennaio 2018- 13:45

Roma, 23 gen. (AdnKronos) - 21st Century Fox si dice "delusa" per le conclusioni provvisorie dell'Antitrust del Regno Unito, la Competition and Markets Authority (Cma), per quanto riguarda il rischio per il pluralismo nel caso in cui il gruppo della famiglia Murdoch rilevasse il 61% restante di Sky. In una nota Fox precisa "che continuerà ad impegnarsi con la Cma prima della pubblicazione della relazione finale prevista a maggio". 21 Century Fox, comunque, "accoglie con favore le conclusioni provvisorie della Cma secondo cui la società ha un autentico impegno nei confronti degli standard di trasmissione", precisando che l'operazione "non sarebbe contraria all'interesse pubblico in questo senso". Nonostante tutto 21 Century Fox "spera di ottenere il via libera delle autorità di regolazione britanniche entro il 30 giugno prossimo".