SKY: ANTITRUST GB, IL CONTROLLO A FOX NON è IN INTERESSE PUBBLICO

23 gennaio 2018- 13:03

Londra, 23 gen. (AdnKronos/Dpa) - La presa di controllo da parte di Fox di Sky "non è nell'interesse pubblico" britannico. A sostenerlo è l'Antitrust britannico, la Competition and Markets Authority (Cma), che ritiene che l'operazione rappresenti una minaccia al pluralismo dei media. Per l'Autorità, che si esprime in via preliminare sull'operazione, l'acquisione da parte di Fox del restante 61% di Sky per circa 15 miliardi di dollari, darebbe alla famiglia Murdoch "un controllo eccessivo sui fornitori di notizie nel Regno Unito e nel settore dei media". Con News Corp, rileva, "la famiglia Murdoch ha già un'influenza significativa sull'opinione pubblica e la piena proprietà di Sky da parte di Fox la rafforzerebbe ulteriormente". "La pluralità dei media è il cuore del nostro processo democratico", rileva Anne Lambert, presidente degli investigatori dell'Autorità. "E' molto importante -sostiene- che nessun gruppo o individuo debba avere troppo controllo sui nostri mezzi di comunicazione o troppo potere per influenzare l'agenda politica". La 21st Century Fox, possiede già quasi il 40% di Sky. Presieduto da Murdoch, James Murdoch, Sky ha 22 milioni di clienti in Gran Bretagna, Irlanda, Germania, Austria e Italia.