22 maggio 2019- 09:36 Sky: Unc, sì condizionato ad operazione R2? avremmo preferito divieto

Roma, 22 mag. (AdnKronos) - "Avremmo preferito un divieto. Anche se è evidente che di fatto il gruppo Mediaset sta oramai abbandonando Mediaset Premium, visto che non ha più lo sport, e rafforzando Infinity, ora Sky consolida ulteriormente la sua posizione dominante nel mercato della pay-tv, pur con le limitazioni decise dall'Antitrust". Così Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, dopo che l'Antitrust ha dato una via libera condizionato all'operazione Sky-R2."Ora vigileremo per tutelare i consumatori e verificare che non si registrino aumenti degli abbonamenti e violazioni dei diritti degli utenti", conclude Dona.