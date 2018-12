7 dicembre 2018- 13:52 Smog: a Milano sette giorni di pm10 oltre i limiti

Milano, 7 dic. (AdnKronos) - Con la giornata di ieri sono sette i giorni di smog oltre i limiti a Milano e in altre province della Lombardia, tra cui Lodi, Monza, Cremona e Pavia. Secondo le rilevazioni dell'Arpa nella stazione fissa di Milano Verziere, ieri in città si respirava nell'aria un pm10 a 67 microgrammi al metrocubo, quando il limite consentito è 50. La media di pm10 per la città di Milano, sempre ieri, era 61,6 microgrammi al metro cubo. L'inquinante è in discesa rispetto a due giorni fa, mercoledì 5 dicembre, quando ha toccato i 73,6 microgrammi al metro cubo. E' molto probabile che anche oggi il limite consentito sarà sforato, portando a otto i giorni consecutivi di allerta per i livelli di inquinamento: solo domani, come riporta anche il bollettino dell'Arpa, si ristabiliranno condizioni meteo favorevoli alla dispersione delle polveri per l'avvicinamento di una perturbazione atlantica e qualche pioggia sparsa.Il Comune di Milano ha fatto scattare oggi le prime misure antismog, tra cui il divieto di circolazione per i veicoli privati diesel euro 4 dalle 8.30 alle 18.30.