21 febbraio 2019- 17:08 Smog: a Padova bus gratuiti per i giorni di allerta inquinamento

Padova, 21 feb. (AdnKronos) - Saranno gratuiti i mezzi pubblici gratuiti la mattina in questi giorni di particolare intensità di concentrazione di polveri sottili nell'aria. Venerdì 22 dalle 7 alle 9, sabato 23 e domenica 24 dalle 9 alle 11 e lunedì 25 dalle 7 alle 9 tutti i mezzi urbani di Busitalia e il tram saranno gratuiti. Restano gratuiti anche i due parcheggi ai capolinea del tram, quello Nord a Pontevigodarzere e quello Sud alla Guizza, per tutta la durata dell’allerta arancione. Il prossimo bollettino Arpav che determina i livelli di allerta uscirà lunedì 25 febbraio."L’Amministrazione si sta impegnando al massimo in questi giorni di grave allerta per la salute di tutti – spiegano il Sindaco Sergio Giordani, il vicesindaco Arturo Lorenzoni e l’assessora all’Ambiente Chiara Gallani – Abbiamo voluto compiere un ulteriore sforzo per dare a tutti la possibilità di muoversi con i mezzi pubblici in questi giorni in cui i dati sull’inquinamento sono particolarmente preoccupanti, con sforamenti continui e picchi elevati di concentrazione. Non solo per evitare i disagi dovuti al blocco per i mezzi privati diesel euro 4, ma anche perché evitare le emissioni inquinanti è un gesto di responsabilità". "Dobbiamo agire a diversi livelli per migliorare la qualità dell’aria che nella nostra città è particolarmente bassa, servono interventi a livello regionale e nazionale, ma dobbiamo fare tutti la nostra parte. Noi come amministratori lo stiamo facendo e la decisione di rendere gratuiti i mezzi pubblici per due ore al giorno va in questo senso e si combina con la gratuità dei parcheggi scambiatori nord e sud del tram. Invitiamo anche tutti i cittadini a comportarsi in maniera responsabile, diminuendo magari il riscaldamento in casa, in questi giorni di anticipo di primavera, oppure nei negozi. Siamo in emergenza e tutti dobbiamo adoperarci per il bene comune", sottolineano.