27 settembre 2018- 17:49 Smog: assessore Bottacin, il Veneto ha avviato misure concrete

Venezia, 27 set. (AdnKronos) - “Il 90% delle misure previste dal nostro Piano Aria - e recepite anche nell’Accordo per il bacino padano siglato l’anno scorso tra il Ministero dell’ambiente e le Regioni Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna – è stato attivato ed è partito”. E’ la replica dell’assessore regionale all’ambiente veneto, Gianpaolo Bottacin in merito alle dichiarazioni contenute in un documento congiunto, con cui i sindaci di Verona, Belluno, Padova e Rovigo sollecitano il Ministero e la Regione a fare la loro parte dell’accordo, citando interventi come una campagna informativa, investimenti nel trasporto pubblico locale e la riduzione del bollo auto per i veicoli costretti a restare fermi per le ordinanze antismog che dovranno essere emanate dai comuni a partire dal prossimo 1 ottobre.“Una presa di posizione pretestuosa – ha detto l’assessore – e per di più incredibilmente disinformata, per chi è chiamato ad avere un ruolo di primaria responsabilità in materia. Non solo la Regione ha già attivato le misure di sua competenza, ma i sindaci sanno o dovrebbero sapere che il bollo auto lo fissa lo Stato”.L’assessore ha ricordato poi che pende sull’Italia una procedura di infrazione per i valori 2006 e 2007 di smog che vede nel bacino padano l’area di maggior criticità. Ma per quanto riguarda il Veneto, grazie alle misure messe in atto, il valore medio (quello che conta veramente anche dal punto di vista sanitario) dei livelli degli inquinanti, a partire dai pm10, negli ultimi dieci anni è calato del 40%.