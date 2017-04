SMOG: ASSESSORE BOTTACIN, VENETO POTREBBE FARE DI PIù SE POTESSE TRATTENERE LE TASSE

27 aprile 2017- 17:21

Venzia, 27 apr. (AdnKronos) - In merito alla notizia che la Commissione Europea ha inviato all’Italia una lettera affinché adotti azioni appropriate per evitare gli sforamenti da PM10, cosa che sta accadendo in molte realtà italiane tra cui anche alcune zone del Veneto, l’assessore all’ambiente Gianpaolo Bottacin replica, che, “la nostra Regione sul tema sta già facendo moltissimo; non a caso è stata, tra le prime regioni del Bacino Padano, ad aver approvato il Piano Aria, all’interno del quale abbiamo previsto ben sessantuno misure legate alla riduzioni delle emissioni e altre nove di approfondimento conoscitivo”. “Ovviamente – dettaglia Bottacin - all’interno di questo piano stiamo puntando molto su tutto ciò che riguarda le maggiori fonti di inquinamento: basti pensare che, a livello di trasporto pubblico, nel nostro piano treni ci sono decine di nuovi complessi, di cui diversi già consegnati, per circa 150 milioni di euro di investimento a cui vanno sommati ulteriori 80 milioni per la sistemazione del materiale esistente e le officine; una cinquantina di milioni per i mezzi di trasposto pubblico su gomma con un centinaio di mezzi consegnati di recente e oltre centosettanta di prossima consegna; abbiamo investito anche alcuni milioni per la colonnine elettriche. Stiamo poi ragionando anche su altre importantissime progettazioni come l’idrovia Padova-Venezia e il treno delle Dolomiti”.“A livello di bandi energetici – prosegue l’assessore - ne abbiamo in programma per 45 milioni di euro per l’efficentamento degli edifici e ulteriori 13 milioni da destinare all’illuminazione pubblica. Tramite i fondi PAR FSC, abbiamo poi ulteriori 40 milioni da dedicare sempre a misure collegate all’efficentamento energetico. Ma non solo: oltre agli investimenti economici, la nostra battaglia va peraltro collegata anche a tutta una serie di iniziative volte a limitare gli impianti che possano impattare negativamente sulla qualità dell’aria”.