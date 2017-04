SMOG: ASSESSORE BOTTACIN, VENETO POTREBBE FARE DI PIù SE POTESSE TRATTENERE LE TASSE (2)

27 aprile 2017- 17:21

(AdnKronos) - (Adnkronos) - “Il prossimo 4 maggio mi ritroverò con i colleghi del tavolo del Bacino Padano insieme al Ministro Galletti. Sarà l'occasione per chiedere nuovamente che l'attenzione del governo si concentri economicamente su quest’area, oggettivamente la più critica d'Italia e tra quelle più problematiche in Europa. Il mio auspicio e la battaglia che porterò avanti sarà volta affinché non succeda che i fondi, come al solito, vadano per l’ottanta per 80% o più al Sud, ma vengano distribuiti laddove le problematiche sono più pressanti”, sottolinea.“In tal senso leggo con fiducia il fatto che la Commissione Europea possa eventualmente deferire il caso alla Corte di Giustizia dell’UE – conclude Bottacin - , così finalmente ci sarà un soggetto sovranazionale che affronterà l'inadeguatezza del sistema fiscale di questo paese, dove i cittadini e le imprese pagano l’82% delle tasse allo Stato senza che questo le ritrasferisca in maniera equilibrata agli enti locali. Enti che quindi si trovano ad avere competenze e responsabilità, senza peraltro ottenere le risorse per poterle affrontare. Basti pensare al fatto che il Veneto ha un residuo fiscale di 20 miliardi annui che non tornano indietro: spero che nelle sue valutazioni la Corte di Giustizia possa entrare nel merito anche di ciò”.