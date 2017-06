SMOG: ASSESSORE VENETO, IMPEGNO A RIDURRE PREZZO CARBURANTI MENO IMPATTANTI (2)

9 giugno 2017- 16:24

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Tuttavia l’assessore ha stigmatizzato anche il fatto che l'Europa è assolutamente schizofrenica nelle sue azioni. Uno degli esempi è che l’UE ha imposto incentivi sugli impianti a biomasse legnose ma ora questi impianti sono i principali responsabili del pm10 in Veneto ma l'Europa non può sanzionarli.L’assessore ha rilevato con soddisfazione anche l’impegno espresso oggi dal ministro di andare in Europa insieme alle Regioni del bacino padano a dire che non ci devono essere sanzioni per l’Italia: “questo – ha concluso - perché da noi le cose le stiamo facendo e i dati dimostrano un miglioramento dell’aria, che continueremo a perseguire anche in futuro”.