22 gennaio 2019- 20:51 Smog: Ebi (M5S), in Lombardia emergenza, interrogazione su Pria 2018

Milano, 22 gen. (AdnKronos) - In Lombardia "c'è un'emergenza ambiente e sono necessarie soluzioni programmatiche non più rinviabili". Lo afferma l'eurodeputata milanese del M5S, Eleonora Evi. "Trovo inaccettabile che in Lombardia vi siano realtà come Brescia, Lodi e Monza, dove la salute delle persone è continuamente messa a repentaglio dalla mancanza di misure efficaci per migliorare la qualità dell'aria in caso di superamento dei limiti di legge". Nelle province più ricche, secondo Evi, si dovrebbero usare "tutti i mezzi possibili per far fronte a quella che è ormai diventata un'emergenza che richiede soluzioni non più rinviabili. Proprio per questo - continua - mi sono recentemente rivolta alla Commissione Ue, interrogandola sul Pria lombardo del 2018. La situazione fotografata dal dossier di Legambiente dimostra ancora una volta che quel piano, del tutto inefficace, va ripensato al più presto e gli ultimi dati emersi non ne sono che la conferma".