SMOG: GRIMOLDI (LEGA), CITTà LOMBARDE SOFFOCANO PER SMALTIMENTO RIFIUTI DEL SUD

27 dicembre 2017- 16:14

Milano, 27 dic. (AdnKronos) - "Se le grandi città della Lombardia in questi giorni soffocano per le polvere sottili è colpa della totale mancanza di lungimiranza del Governo e dello sciagurato articolo 35 del loro decreto sblocca Italia, che ha permesso di smaltire i rifiuti prodotti da altre Regioni, e persino dall'estero, negli inceneritori gestiti da privati in Lombardia, peggiorando notevolmente la qualità dell’aria della Lombardia". Ne è convinto Paolo Grimoldi, segretario della Lega Lombarda e deputato della Lega Nord. "I blocchi del traffico o della circolazione per alcune tipologie di veicoli sono solo pannicelli caldi che non servono a nulla: blocchiamo - dice - lo smaltimento negli inceneritori lombardi di rifiuti provenienti dalle altre Regioni o da Stati esteri. Torniamo a respirare aria pulita, senza appestarci per fare un piacere a chi, in Lazio o in Campania, non sa smaltire la propria immondizia", conclude.