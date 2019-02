21 febbraio 2019- 13:49 Smog: Legambiente, la salute dei veneti è in reale pericolo (2)

(AdnKronos) - Continua la mobilitazione contro lo smog di Legambiente in tutta la regione per stimolare la politica ad intervenire con serietà ed urgenza. A Rovigo Legambiente ha monitorato la qualità dell'aria in alcuni punti critici della città attraverso un hotspot mobile e insieme agli studenti del Liceo Scientifico Paleocapa ha raccolto dati relativi ai flussi di traffico in entrata e in uscita dal quartiere Commenda.Il 23 febbraio importante appuntamento alle 15 sul Liston a Padova per #sMOgBILITIAMOCI: flash mob di sensibilizzazione per divulgare l'appello lanciato da Legambiente Padova e sottoscritto da decine di realtà locali, per un città senza smog che investa nel Trasporto Pubblico Locale, sulla mobilità a zero emissioni e in una radicale riqualificazione energetica degli edifici.Tutti possono contribuire e aderire alla campagna antismog di Legambiente: nelle sedi dei circoli dell'associazione è possibile ritirare una piccola federa bianca di cotone “acchiappa smog” da appendere alla finestra o al balcone lasciando che catturi la maggior quantità di particolato possibile, almeno per un mese. A Mirano il 22 febbraio appuntamento in piazzetta Errera per conoscere meglio le modalità per attivarsi.