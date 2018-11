14 novembre 2018- 13:31 Smog: Legambiente, Padova ad oggi quarta città più inquinata d'Italia

Padova, 14 nov. (AdnKronos) - Sono già 11 le città già fuorilegge per aver superato il limite di 35 giorni all’anno con concentrazioni medie di PM10 superiori a 50 microgrammi/metro cubo, a partire da Lodi con 57 giorni, seguita da Torino con 56, Milano con 47 e poi Padova con 44. Nonostante le piogge e quindi le condizioni favorevoli alla dispersione dell’inquinamento, lo smog nelle città italiane non sembra dare tregua, anzi verosimilmente da qui alla fine dell’anno molte altre città supereranno aumenterà ancora.“A Padova assistiamo a provvedimenti contraddittori - dichiara Lucio Passi, responsabile politiche antismog di Legambiente: come sulla ZTL, o sul parcheggio alla Prandina o sui provvedimenti antismog… senza che sia chiaro in quale disegno siano inseriti. E’ invece quasi assente il dibattito pubblico su un possibile disegno strategico di medio e lungo periodo per la mobilità sostenibile, visto che in città sono i tubi di scappamenti la prima fonte d’emissione dello smog. Significativa è, da questo punto di vista, la scarsa attenzione prestata alla recente presentazione del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMS).”