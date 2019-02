18 febbraio 2019- 15:26 Smog: sopra i limiti da 4 giorni in Lombardia, domani scattano misure

Milano, 18 feb. (AdnKronos) - Smog sopra i limiti in Lombardia. Da domani saranno attivate le misure temporanee di primo livello, tra cui blocco alle auto diesel e divieto di superare la temperatura di 19 gradi nelle abitazioni e negli spazi commerciali: lo stop sarà nelle province di Cremona, Lodi, Milano, Monza e Brianza, Pavia e Varese, comuni con più di 30mila abitanti, oltre a quelli aderenti su base volontaria. "La decisione è stata presa alla luce del superamento dei valori di pm10 per quattro giorni consecutivi e in relazione alle previsioni meteo di oggi e per i prossimi giorni", spiega la regione.Le previsioni meteo per i prossimi giorni, alta pressione e assenza di precipitazioni, fanno prevedere una situazione favorevole all'accumulo degli inquinanti almeno fino a giovedì. Da domani, pertanto, scatteranno le misure temporanee di primo livello nei Comuni aderenti al protocollo nelle sei province.