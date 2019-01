14 gennaio 2019- 12:44 Smog: Upa Padova, da stop a Euro 4 danni pesanti per chi lavora

Padova, 14 gen. (AdnKronos) - “Non è certo che la circolazione dei veicoli commerciali sia responsabile dell’innalzamento del Pm10, quel che invece è certo è il danno economico che il blocco porterà all’imprenditoria padovana”. Alza i toni il Presidente di Confartigianato Imprese Padova Roberto Boschetto alla notizia che da martedì 14 gennaio scatterà il semaforo rosso, che blocca anche i veicoli commerciali diesel Euro 3 ed Euro 4.“I nostri associati, che utilizzano i furgoni per recarsi dai clienti o per fare consegne (per conto proprio o conto terzi), si trovano nelle condizioni di non poter circolare – precisa Boschetto -. Ricordo che gli imprenditori utilizzano l’autoveicolo come uno strumento di lavoro. Quindi il blocco comporta per loro un rilevante danno imprenditoriale”.E’ atteso per giovedì 17 il prossimo bollettino dell’Arpav che informerà sulla situazione del Pm10: “Per il momento si parla di tre giorni di blocco, ma non è detto che giovedì l’Arpav non confermerà il semaforo rosso, tenuto conto del fatto che non mi risulta sia prevista pioggia nei prossimi giorni – spiega Boschetto -. Cosa facciamo? Smettiamo di lavorare fino a una data indefinita? E’ assurdo! Noi dobbiamo programmare ogni minuto di attività”.