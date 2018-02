SMOG:A VERONA FINO A DOMENICA DIVIETO UTILIZZO IMPIANTI ALIMENTATI A LEGNA O PELLET

1 febbraio 2018- 12:39

Verona, 1 feb. (AdnKronos) - Resta in vigore fino a domenica 4 febbraio, in attesa del nuovo bollettino Arpav previsto per lunedì, il divieto di utilizzo impianti alimentati a legna o a pellet, attivato a causa dello sforamento del livello di Pm10 in città. Il provvedimento, entrato in vigore il 30 gennaio per il raggiungimento del livello di allerta 1 – arancio, si rende necessario perché, nonostante le perturbazioni di questi giorni, il Centro meteo di Teolo prevede tempo stabile e soleggiato per il fine settimana.L’Amministrazione invita la cittadinanza a mantenere stili di vita e comportamenti rispettosi dell’ambiente, come un minor utilizzo dell’auto privata, il mantenimento del riscaldamento in casa tra i 19 e i 21 gradi, e la chiusura dei battenti degli accessi al pubblico di uffici, attività ricreative o di culto, attività commerciali, attività industriali ed artigianali.