7 gennaio 2019- 15:30 Smre: pmi umbra acquisita da americani di SolarEdge

Milano, 7 gen. (AdnKronos) - Le prospettive di sviluppo dell'auto elettrica hanno reso appetibile a un gigante da 500 milioni di fatturato una piccola società umbra da 20 milioni di ricavi. Le macchine industriali e le tecnologie avanzate in e-mobility di Smre, società quotata sull'Aim con sede a Umbertide, in provincia di Perugia, hanno richiamato l'attenzione di una società americana quotata sul Nasdaq, Solaredge, che ha stipulato un contratto definitivo per acquisirla. La società californiana, tra i leader globali nella smart energy, prima comprerà il 51,48% di Smre dai suoi principali azionisti, riuniti in Mti holding, poi lancerà un'opa sul resto delle azioni in circolazione.Il prezzo dell'operazione è di 6 euro per ogni azione Smre, con un investimento totale di circa 77 milioni di euro, e sarà pagato per metà in contanti e per metà in azioni SolarEdge (31,17 euro ad azione). L'obiettivo del gruppo americano, specializzato in rinnovabili ed energia solare, è quello di entrare nel mercato dei veicoli elettrici: gli esperti del settore prevedono un tasso medio di crescita annua del business pari al 30% da qui al 2030. Fondata nel 1999 e quotata sull'Aim, Smre si occupa di elettromobilità, macchinari per la produzione automatizzata e software telematici: sviluppa quindi soluzioni per l'elettromobilità end-to-end per veicoli elettrici e ibridi che trovano impiego in motociclette, veicoli commerciali e camion. Samuele Mazzini, presidente e Ad della società, dovrebbe rimanere alla guida operativa dell'azienda per altri quattro anni, come minimo. La transazione dovrebbe essere perfezionata nel corso delle prossime settimane.