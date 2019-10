25 ottobre 2019- 18:17 Snaidero: punta a fatturato di 130 mln nel 2019 (2)

(Adnkronos) - "Vogliamo sostenere il brand e il prodotto Snaidero con una campagna di comunicazione innovativa e di grande impatto per tutte le persone amanti del bello e in grado di apprezzare le differenze nei dettagli e nello stile delle nostre cucine", spiega Massimo Manelli, amministratore delegato del gruppo Snaidero. "La cucina è il luogo dove tutto accade e il claim 'The kitchen is the place' sottolinea l’importanza che la cucina ha nella vita di ogni giorno. Attraverso i nuovi strumenti digitali, il sito, il minisito, il catalogo con realtà aumentata, la app Snaidero, i canali social e la collaborazione con personaggi pubblici e influencers che diventano ambasciatori del vivere la cucina, vogliamo intercettare le passioni dei nostri clienti con un prodotto e un servizio sempre più vicino a loro”. La campagna è stata ideata da Fabrizio Vagliasindi di Eupragma. E’ iniziata il 21 ottobre scorso e proseguirà fino a Eurocucina 2020 sui canali social di Snaidero in Italia, Francia, Spagna, Svizzera francese e Olanda.