26 novembre 2018- 15:56 Snam: a Milano il Partners' Day, focus su innovazione e sviluppo territori

Milano, 26 nov. (AdnKronos) - Innovazione, transizione energetica e dell’impresa sociale e sviluppo dei territori. Questi alcuni dei temi al centro dello Snam Partners’ Day 2018, tenutosi oggi a Milano, l'evento in cui il gruppo della distribuzione del gas incontra i suoi stakeholder. All'iniziativa ha partecipato anche il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, accolto dal presidente di Snam, Carlo Malacarne, e dall’amministratore delegato Marco Alverà. Al Partners' Day di Snam hanno partecipato circa 500 persone, fra fornitori, clienti e dipendenti dell’azienda, istituzioni, comunità finanziaria e media. Il gruppo ha presentato tre nuove iniziative sui temi dell’innovazione e transizione energetica e dell’impresa sociale. La prima è il progetto Snamtec, nell’ambito del quale la società investirà 850 milioni di euro entro il 2022 per costruire l’azienda energetica del futuro, sempre più rinnovabile, tecnologica, digitale e aperta a legami e connessioni con imprese e territori. La seconda è la 'Social Supply Chain', una politica che agevola il coinvolgimento diretto delle imprese sociali nella catena di fornitura e ne favorisce l’inserimento anche in qualità di subappaltatori, attraverso dei meccanismi premianti nella valutazione delle offerte. Inoltre, nell'ambito dell’innovazione tecnologica, Snam ha presentato la nuova piattaforma di Open Innovation 'Snam Up' che consentirà a ognuno di proporre nuovi progetti e sviluppare imprenditorialità e avvicinerà ancora di più l’azienda all’ecosistema delle startup.Alverà ha spiegato che "il Partners’ Day è un importante momento di dialogo e condivisione tra l’azienda e tutti i suoi stakeholder, in particolare la rete di grandi e soprattutto piccole e medie imprese italiane con le quali lavoriamo quotidianamente per dare un contributo alla crescita e allo sviluppo sostenibile del nostro Paese. Il presidente Malacarne e io siamo molto onorati della presenza del presidente Conte e della partecipazione di tante aziende e istituzioni. La capacità delle imprese di fare sistema -ha continuato- è un enorme valore aggiunto per la società e i territori. Il futuro sarà sempre più basato sulle reti. Snam ha circa 1.700 fornitori accreditati, il 90% dei quali sono pmi nazionali, gestiamo circa mille cantieri in Italia con un impatto di circa 3 miliardi l’anno sul Pil e generiamo lavoro, direttamente e indirettamente, per oltre 17mila persone”.