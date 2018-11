26 novembre 2018- 15:56 Snam: a Milano il Partners' Day, focus su innovazione e sviluppo territori (2)

(AdnKronos) - Per Malacarne la giornata "riflette una capacità fondamentale di Snam, cioè quella di costruire reti aggregando intorno a sé forze imprenditoriali e sociali per costruire relazioni di lunghissimo termine con i territori nei quali lavora. Una caratteristica che condividiamo con la nostra filiera e che continua a essere, per noi e per i nostri fornitori, un vantaggio competitivo". La giornata, inoltre, è stata caratterizzata da dibattiti intorno a due temi: le politiche di sviluppo sociale dei territori al fianco delle istituzioni nazionali e locali, delle fondazioni e del sistema di imprese, e il ruolo delle aziende come motore di crescita sostenibile delle città con iniziative di efficienza energetica e alle tecnologie per la riduzione delle emissioni. Un altro approfondimento è stato dedicato all’energia: dalle prospettive di crescita del gas naturale nel mix energetico globale all'affermazione di nuove fonti rinnovabili come il biometano e in prospettiva l’idrogeno. Dopo la sessione plenaria nel pomeriggio si sono tenuti dieci tavoli tecnici dedicati alle innovazioni nella catena di fornitura alla trasformazione digitale, alla sicurezza delle reti e dei cantieri all’Open Innovation, all’efficienza energetica e alle nuove modalità di lavoro agile adottate in azienda. La giornata è stata aperta dalla firma di un accordo tra Snam e Seat per la mobilità sostenibile a gas naturale e a gas rinnovabile in Europa.