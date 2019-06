24 giugno 2019- 11:53 Snam: accordo con Anaci per riqualificazione energetica condomini (2)

(AdnKronos) - Grazie agli interventi inclusi nel pacchetto, realizzazione di 'cappotti termici', sostituzione degli infissi, riqualificazione delle centrali termiche e altro, è possibile risparmiare fino alla metà dei consumi energetici, migliorare il comfort delle unità immobiliari e la sostenibilità degli edifici e aumentarne il valore di mercato fino al 10-15%. Attraverso questa collaborazione, Anaci rafforza anche il progetto 'Condominio Social Smart', attraverso il quale si fa promotrice di un nuovo modo di 'pensare' gli edifici, valorizzando il già costruito e sostenendo l’utilizzo sinergico di prodotti e servizi tecnologicamente avanzati.Con questa convenzione, commenta Cristian Acquistapace, Senior Vice President Energy Efficiency Development di Snam, "rafforziamo la nostra rete di partnership promuovendo i vantaggi dell’efficienza energetica verso la figura chiave dell’amministratore di condominio. Siamo orgogliosi di inaugurare una collaborazione con la più importante associazione di settore a livello nazionale, a conferma della nostra specializzazione nella proposta di interventi di efficientamento e valorizzazione degli edifici residenziali".La partnership con Tep è per noi di grande importanza, spiega il presidente di Anaci Francesco Burrelli, "poiché ci consente di poter efficacemente collaborare con una realtà di assoluto livello, sia in termini di efficienza energetica sia di investimenti nei settori dell’innovazione e della ricerca. Questo significa innanzitutto poter offrire un contributo notevole alla sostenibilità. Tra gli obiettivi c’è inoltre la volontà di sviluppare nuove iniziative per ridurre ulteriormente la quota di anidride carbonica". Gli investimenti di Snam nell’efficienza energetica rientrano nel progetto 'Snamtec', varato nell’ambito del piano strategico 2018-2022 e sostenuto da investimenti per 850 milioni di euro in sostenibilità, innovazione tecnologica e nuove linee di business legate alla transizione energetica. Le attività nel settore dell’efficienza, avviate con l’acquisizione di Tep nel 2018, si rivolgono ai settori residenziale, real estate e industriale.