30 maggio 2019- 16:15 Snam: accordo con Microsoft su Cloud, Ai e IoT per reti energetiche

Milano, 30 mag.(AdnKronos) - Siglato oggi a Milano un Protocollo d’Intesa tra Microsoft, tra le principali aziende al mondo nell’informatica e nella produzione di software, e Snam, prima utility europea del gas naturale, con l’obiettivo di sviluppare insieme soluzioni basate su Cloud e AI per migliorare lo sviluppo e la gestione delle reti energetiche sfruttando l’IoT. Presenti il Ceo di Microsoft, Satya Nadella, l’ad di Snam, Marco Alverà, l’ad di Microsoft Italia, Silvia Candiani, e dell’Evp Digital Transformation&Technology di Snam, Cosma Panzacchi.Le società collaboreranno su alcuni driver chiave d’innovazione e trasformazione digitale - Cloud, Artificial Intelligence e nuovi paradigmi di Internet of Things - progettando nuove soluzioni intelligenti e 'trasformative' per il settore delle reti energetiche e delle infrastrutture. Queste innovazioni consentiranno anche di generare impatti positivi per i territori e le comunità, abilitando nuovi possibili servizi legati all’economia circolare, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza."Con questo accordo - commenta Candiani - accompagneremo Snam verso quella che Satya Nadella definisce la ‘tech intensity era’, un’era ove all’investimento in nuove tecnologie si associa un aggiornamento continuo delle competenze per la diffusione di una nuova cultura digitale a tutti i livelli. Collaboreremo con Snam su alcuni driver di trasformazione digitale, tra cui Cloud, Artificial Intelligence e IoT, con l’obiettivo di rendere sempre più efficienti e sicure le reti energetiche e di contribuire all’innovazione del settore in una logica di Smart City, a beneficio di noi tutti".