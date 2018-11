26 novembre 2018- 11:37 Snam, accordo con Seat per uso gas naturale per auto in Europa

Milano, 26 nov. (Adnkronos) - Snam e Seat siglano un accordo per supportare lo sviluppo di infrastrutture di rifornimento di Cng, gas naturale compresso, e bio-Cng, oltre a progetti di ricerca e sviluppo. Il presidente di Seat, Luca de Meo, e l’amministratore delegato di Snam, Marco Alverà, hanno firmato la partnership oggi a Milano, nel corso dello Snam Partners’ Day 2018. La condivisione di mercati strategici come l’Italia, la Francia e l’Austria consentirà a Seat e Snam di realizzare sinergie per sviluppare il Cng e il bio-Cng come alternative più pulite e convenienti rispetto ai carburanti tradizionali. In base all’accordo le aziende esploreranno opportunità di sviluppo di business e iniziative rivolte ai rivenditori, ai clienti commerciali e agli automobilisti per promuovere il sistema delle stazioni di rifornimento di gas naturale e l’individuazione di nuovi progetti tecnologici. Seat e Snam collaboreranno inoltre nello sviluppo di servizi di mobilità e nella creazione di nuovi prodotti, con l’obiettivo di offrire un valore aggiunto ai proprietari di questo tipo di veicoli. L’accordo, che potrà essere esteso agli altri brand del gruppo Volkswagen, include anche iniziative per lo sviluppo tecnologico del biometano.