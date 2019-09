16 settembre 2019- 17:48 Snam: confermata per undicesimo anno in Djsi World

Roma, 16 set. (AdnKronos) - Il titolo Snam è stato confermato per l’undicesimo anno consecutivo da RobecoSAM nel Dow Jones Sustainability World Index, il più importante indice borsistico mondiale di valutazione della responsabilità sociale delle imprese. Rispetto all’anno scorso, la società ha migliorato ulteriormente la propria performance, confermandosi ai vertici del proprio settore, dove ha ottenuto la prima posizione nell’area Economic con 80 punti (3 in più rispetto al 2018).Il risultato testimonia l’impegno di Snam per la transizione energetica e la sensibilità della società ai fattori Esg (Environmental, Social, Governance).Snam fa parte stabilmente del Dow Jones Sustainability World Index dal 2009 ed è presente anche in altri indici mondiali di sostenibilità tra i più importanti, tra cui il Ftse4Good, il Cdp, i diversi indici Ecpi, Msci, Stoxx Global, Vigeo ed Ethibel, oltre ad Oekom e allo United Nations Global Compact 100.