19 aprile 2018- 17:41 Snam: in consorzio si aggiudica gara per acquisto 66% greca Desfa (2)

(AdnKronos) - Il consorzio, inoltre, potrà trasferire a Desfa capacità tecnico-operative e sviluppare nuovi utilizzi e fonti del gas naturale (come metano per i trasporti e biometano) per dare un contributo determinante al processo di riduzione delle emissioni climalteranti del Paese. Grazie alla sua posizione strategica nel Mediterraneo, la Grecia può rappresentare un crocevia importante per la diversificazione degli approvvigionamenti e l’apertura di nuove rotte del gas naturale in Europa. Taiped ha accettato l’offerta di 535 milioni di euro per il 66% del capitale di Desfa presentata dal consorzio la scorsa settimana. Sono state avviate discussioni con un pool di banche greche e internazionali finalizzate a ricevere un finanziamento non-recourse per l’acquisizione. Nell’esercizio 2017 Desfa ha riportato risultati in significativa crescita rispetto all’anno precedente, con un ebitda pari a circa 177 milioni di euro, che include anche componenti tariffarie non ricorrenti, e una posizione finanziaria netta positiva di circa 5 milioni di euro (inclusiva di cassa disponibile per circa 228 milioni di euro). La sottoscrizione degli accordi per l’acquisizione potrà intervenire all’esito degli ulteriori step previsti dalla procedura di gara e dalla normativa locale sulle privatizzazioni, mentre il closing dell’operazione è previsto nella seconda parte dell’anno, a valle delle necessarie autorizzazioni tra le quali la clearance Antitrust.