30 aprile 2018- 17:11 Snam: ok Antitrust all'acquisto dell'82% di Tep Energy Solution

Roma, 30 apr. (AdnKronos) - Via libera dell'Antitrust all'acquisizione da parte di Snam dell'82% del capitale sociale di Tep Energy Solution. E' quanto si legge nel bollettino dell'Antitrust diffuso oggi. L'Autorità, infatti, ritiene che "l'operazione in esame non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza". Pertanto l'Antitrust ha deliberato "di non avviare l’istruttoria".