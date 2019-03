14 marzo 2019- 16:15 Snam: punta a ridurre emissioni metano del 25% in 2025

Roma, 14 mar. (AdnKronos) - Snam punta a ridurre le emissioni di metano del 25% nel 2025. E' quanto si evidenzia nella tredicesima edizione del Report di Sostenibilità e nella prima edizione del Report sul Cambiamento Climatico in linea con le raccomandazioni della Task force on Climate related Financial Disclosure (Tcfd).Il 2018, commenta Marco Alverà, amministratore delegato di Snam, "è stato un anno molto positivo per la nostra azienda non solo in termini di risultati economici ma anche per la performance di sostenibilità. I principali indicatori dimostrano infatti numerosi progressi compiuti da Snam in termini di riduzione delle emissioni, sicurezza sul lavoro, etica di impresa e iniziative per la tutela e lo sviluppo dei territori nei quali operiamo. Questi documenti rappresentano a tutti i nostri stakeholder, con un’informazione trasparente e in linea con le best practice internazionali, l’impegno concreto di Snam per lo sviluppo sostenibile e la lotta ai cambiamenti climatici".Il Report di Sostenibilità, intitolato quest’anno 'Energia del cambiamento. L’impresa tra sfide climatiche e finanza sostenibile', è stato redatto secondo lo standard internazionale GRI opzione Comprehensive ed è dedicato all’evoluzione dello scenario climatico globale e alla sempre più stretta relazione tra cambiamento climatico e finanza. In questo contesto viene illustrato il ruolo che Snam svolge nella transizione energetica e nei processi di decarbonizzazione, rappresentando in modo puntuale le performance della propria strategia di sostenibilità.