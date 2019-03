14 marzo 2019- 16:15 Snam: punta a ridurre emissioni metano del 25% in 2025 (2)

(AdnKronos) - Il report riporta i principali risultati conseguiti in ambito ESG (Environment, Social, and Governance), tra i quali il nuovo target di riduzione delle emissioni di gas naturale: -25% al 2025 rispetto al 2016 (nel 2018 sono state ridotte del 7,9% rispetto al 2016); l'aumento del 14% dei monitoraggi ambientali (per 445 km di rete) e dell’11% dei ripristini ambientali (per 227 km di rete) rispetto al 2017; 154.800 tonnellate di CO2eq evitate (+87% rispetto al 2017) grazie a interventi specifici di CO2 saving; oltre 4.000 km di rete sottoposta a ispezione geologica e oltre 18.400 km ispezionati con sorvoli in elicottero.Tra gli altri risultati conseguiti c'è l'aumento del 26% delle ore di formazione erogate ai dipendenti (circa 110mila) e oltre 60mila ore di smart working; riduzione del numero di infortuni di dipendenti e contrattisti: -36% rispetto al 2017; aumento del 14% delle verifiche reputazionali effettuate (oltre 2.000); introduzione di una policy di 'social supply chain' per l’inclusione delle imprese sociali e 2.000 ore di volontariato aziendale.La Task force on Climate related Financial Disclosure, gruppo di lavoro istituito dal Financial Stability Board del G20, ha pubblicato nel 2017 le raccomandazioni per una rendicontazione chiara, coerente e comparabile degli impatti del cambiamento climatico sulla strategia dell’impresa. Le raccomandazioni riguardano 4 aree tematiche - Governance, Strategia, Gestione dei rischi, Metriche e target - rispetto alle quali vengono evidenziati i rischi e le opportunità del cambiamento climatico.