23 ottobre 2019- 15:50 Social: Pd, 'Lega prenda distanze da hater contro Serracchiani'

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - “Brava Debora Serracchiani. Non si può far finta di nulla di fronte all’ennesimo caso di insulti sessisti e volgari contro una donna. Le parole del segretario della Lega Salvini a Palmanova sono vergognose". Lo dice Stefano Vaccari, della Segreteria nazionale del Partito democratico."Quando non si hanno argomenti da usare contro un qualsivoglia avversario politico, l’arma più semplice per questi hater del web, diventa diffamare e denigrare. Con qualunque mezzo, come se ogni parola fosse lecita. Purtroppo a farne le spese sono soprattutto le donne. Ma nulla di tutto ciò può essere scambiato per normale dialettica politica ed è per questo motivo che la Lega deve prendere le distanze dal segretario di Palmanova". "Non ci rassegneremo mai a questi comportamenti ignobili perché il Partito democratico è e sarà sempre dalla parte di Debora e di tutte le donne che vengono offese e screditate, contro chi passa il proprio tempo ad odiare e insultare”.