26 febbraio 2019- 16:43 Società: italiane make-up addicted, si spendono fino a 200 euro l'anno

Milano, 26 feb. (AdnKronos) - Sono sempre di più le italiane appassionate di bellezza: 9 su 10 utilizzano prodotti di make-up e le più giovani spendono fino a 200 euro l'anno per avere un beauty case con i trucchi più nuovi e più glam. E' quanto emerge dal quarto 'osservatorio beauty- studi e tendenze nell’ambito della cosmetica', realizzato da L’Oréal Italia.La fotografia, scattata in collaborazione con il dipartimento consumer & market insight di L’Oréal Italia, delinea un mondo in cui la cura di sé e la bellezza rappresentano un elemento di gratificazione per le donne e il make-up lo è più di qualsiasi altro prodotto dell’universo beauty. Se si guarda al contesto europeo, l'Italia si distingue per un utilizzo decisamente più massiccio e sofisticato: ben 9 donne su 10 si truccano. Ad utilizzare il rossetto sono il 68% delle italiane contro il 63% della media europea, il 59% utilizza il fondotinta contro il 52% della media europea e lo stesso vale per il mascara, utilizzato dal 66% delle italiane verso il 64% delle europee.Tra le italiane, sono sicuramente le millennials le più appassionate di make-up, che in un anno acquistano circa 25 prodotti per il trucco, spendendo oltre 200 euro. Mostrano inoltre una vera passione per il trucco delle labbra e nei loro beauty case troviamo una grandissima varietà di marche, dalle più economiche alle più costose. Molto forte anche la dimensione sociale della bellezza, che trova la sua piena espressione nel trucco: il 37% ha dichiarato di non uscire di casa se non con un aspetto perfetto (rispetto al 29% della media europea).