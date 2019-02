26 febbraio 2019- 16:43 Società: italiane make-up addicted, si spendono fino a 200 euro l'anno (3)

(AdnKronos) - Negli anni la categoria del make up si è affermata come la più dinamica di tutto il mondo beauty, tanto che la consumatrice si trova a dirimersi tra nuovi trend e molteplici innovazioni di prodotto. La consumatrice, infatti, ha visto di recente l’avvento di una moltitudine di nuovi prodotti, quali gli illuminanti, i primer e i fixer, che aiutano a migliorare la performance di durata del trucco, l’esplosione dei prodotti per la definizione delle sopracciglia, che la moda vuole sempre più in primo piano, le Bb, Cc e Dd cream e molti altri. Il trend che si osserva vede un make up sempre più tecnico e professionale, tanto che l’esplosione dei tutorial online ha aiutato la consumatrice a perfezionare le sue tecniche di trucco e acquisire manualità. Soprattutto nel conversato online, inoltre, si segnala da un lato un crescente interesse per prodotti di make up naturali e prodotti da aziende eticamente impegnate e attente alla sostenibilità, dall’altro la ricerca di prodotti per il trucco in grado di unire alla componente puramente cosmetica dei benefici per la pelle.Nonostante la crescita del mondo e-commerce, il 93% delle consumatrici preferisce ancora fare i propri acquisti di make up in punti vendita fisici. Acquistare un prodotto per il trucco è prima di tutto un’esperienza gratificante: il 96% delle donne afferma che "acquistare prodotti di make up è divertente". Nei punti vendita le consumatrici possono trascorrere del tempo in maniera piacevole, provando prodotti e curiosando tra le ultime novità del settore. Tra le principali barriere all’acquisto online, il 52% cita il non poter provare il prodotto prima di acquistarlo e il 44% teme di non riuscire a capire qual è il reale colore dello stesso. La paura di una deprivazione sensoriale ha dunque un forte peso nello scegliere un negozio fisico piuttosto che un e-store. Resta inoltre cruciale il ruolo del personale sul punto vendita che può dare un consiglio personalizzato, specialmente quando l’acquisto avviene in profumeria e in farmacia.