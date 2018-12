19 dicembre 2018- 07:40 Softbank: debutta in borsa telefonia mobile, titolo sotto prezzo collocamento

Roma, 19 dic. (AdnKronos/dpa) - Debutto sotto tono alla borsa di Tokio per la divisione di telefonia mobile di Softbank, una delle più grandi ipo a livello mondiale. Dopo l'avvio delle contrattazioni, il titolo si è attestato a 1.463 yen (13,02 dollari), il 2,5% in meno rispetto al prezzo di collocamento di 1.500 yen per poi perdere ancora terreno con un -8%. Con la quotazione il gruppo punta a raccogliere 2,4 trilioni di yen. Il gigante delle telecomunicazioni, robotica e internet è stato fondato da Masayoshi Son, l'uomo più ricco del Giappone. Son ha dichiarato nelle scorso settimane che l'obiettivo della quotazione è quello di tagliare il debito e destinare ulteriori investimenti al Vision Fund, il fondo da circa 100 miliardi di dollari costituito insieme al Governo dell'Arabia Saudita. I rapporti stretti di Masayoshi Son con la monarchia saudita sono stati oggetto di critiche dopo la morte del giornalista dissidente Jamal Kashoggi, ucciso all'inizio di ottobre. Son ha riferito di aver incontrato in Arabia Saudita il principe Mohammed bin Salman e di avergli chiesto "di andare fino in fondo" per fare luce sulla vicenda.