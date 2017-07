SOGEI: FIRMATA CONVENZIONE CON MIN. GIUSTIZIA SU PORTALE VENDITE

Roma, 25 lug. (AdnKronos) - La realizzazione di servizi e prestazioni funzionali alla prima fase di implementazione del registro delle procedure di espropriazione immobiliare, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione delle crisi e, in particolare, delle funzionalità relative alla gestione delle vendite giudiziarie attraverso il Portale delle Vendite Pubbliche attivo dalla stessa data. E' quanto prevede la convenzione sottoscritta il 17 luglio scorso dal Ministero della Giustizia e da Sogei, società in house del Ministero dell’Economia e delle Finanze.Con la stipula della convenzione, il Ministero della Giustizia ha esercitato la facoltà di avvalersi di Sogei per la realizzazione delle infrastrutture dedicate al Portale delle vendite istituito con decreto legge n. 83/2015 convertito in legge 6 agosto 2015 n. 132 e al Registro delle procedure esecutive, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi dall’art. 3, del D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito in legge 30 giugno 2016, n.119. Per il presidente e amministratore delegato di Sogei, Cristiano Cannarsa, “il Portale delle Vendite Pubbliche è il primo servizio erogato dal Cloud del Data Center Sogei al di fuori del perimetro MEF grazie al quale il Ministero della Giustizia ha potuto implementare in brevissimo tempo e in autonomia l’infrastruttura a supporto del servizio in totale sicurezza”.