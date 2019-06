4 giugno 2019- 12:47 Sogei: Tria visita sede e incontra vertici, scambi su ruolo e azione società

Roma, 4 giu. (AdnKronos) - Digitalizzazione e sicurezza informatica sono tra le priorità per il rilancio della competitività e della crescita del paese, gli occhi puntati sulla Pubblica Amministrazione. In quest’ottica il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, ha visitato questa mattina la sede della Sogei, la società partecipata al 100% dal Mef che, da oltre quarant’anni, riveste un ruolo strategico nel settore e che oggi affronta le sfide della trasformazione digitale attraverso una rinnovata vision aziendale.Il ministro ha incontrato il presidente di Sogei, Biagio Mazzotta, l’amministratore delegato dell’azienda, Andrea Quacivi, e il top management per un approfondito ed articolato scambio sugli scenari evolutivi del ruolo e dell’azione di Sogei e sulle impegnative sfide che l’azienda dovrà affrontare. Andrea Quacivi ha indicato le tre linee strategiche su cui sarà focalizzata l’azione della società nel prossimo triennio: articolazione del Modello operativo, accelerazione sull’Innovazione e attenzione al Valore delle Persone.