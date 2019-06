4 giugno 2019- 12:47 Sogei: Tria visita sede e incontra vertici, scambi su ruolo e azione società (2)

(AdnKronos) - L’ad ha inoltre presentato al Ministro il nuovo Piano di business, orientato a realizzare e sviluppare progetti altamente strategici per il Paese, attraverso un nuovo modello di collaborazione con le Istituzioni e i propri clienti con l’obiettivo di conferire ai nuovi servizi digitali previsti il più alto livello di efficacia dell’azione amministrativa e di benefici per i cittadini.Tria ha manifestato apprezzamento per i progetti e l’operato di Sogei e per il suo ruolo di abilitatore permanente della Pa digitale e punto di riferimento dell’intero ecosistema pubblico che, in quanto Polo Strategico Nazionale, è in grado di garantire il mantenimento dei più elevati standard di qualità e di sicurezza delle informazioni e delle infrastrutture hardware e software a supporto dei servizi erogati. L’incontro si è concluso con una visita al Data Center e alle Sale controllo di Sogei.